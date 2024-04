Parceria entre prefeitura e Firjan Senai oferece 265 vagas para sete opções de capacitação

As inscrições para os cursos gratuitos de qualificação profissional, oferecidos através de uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e a Firjan Senai, foram prorrogadas até o próximo dia 24. A oferta é destinada a pessoas a partir de 16 anos, e as inscrições podem ser feitas nos locais dos cursos. Para fazer a matrícula é necessário apresentar os seguintes documentos: CPF, documento de identificação com foto, e comprovante de escolaridade do Ensino Fundamental ou Médio, dependendo do curso escolhido.

Ao todo estão sendo oferecidas 265 vagas, divididas ente os cursos de Assistente Administrativo (Centro de Referência de Assistência Social-Cras Santo Agostinho); Assistente de Controle de Qualidade (Cras Voldac); Mecânico de Manutenção de Equipamentos Hidropneumáticos (Firjan Senai VR, bairro Aero Clube); Administrador de Banco de Dados (Vírgula Hub de Inovação VR, no Shopping Park Sul); Eletricista de Obras (Firjan Senai VR, no Aero Clube); Assistente de Operações em Logística (Cras Siderlândia) e Assistente de Controle de Qualidade (Cras Voldac). As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, a partir do dia 24 de abril.

A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, ressalta que essa parceria e os cursos oferecidos vão ao encontro da demanda do mercado de trabalho.

“Nosso principal objetivo é capacitar essas pessoas para que elas possam conseguir um emprego, com oportunidades voltadas para a necessidade do mercado de trabalho da região. Temos que agradecer muito por essa parceria, pois ela nos dá a oportunidade de valorizar as pessoas da nossa cidade, em especial as que estão sendo encaminhadas pelos Cras. É muito importante que possamos nos qualificar cada vez mais. Esses cursos abrem oportunidades, não só para a indústria, mas em todas as áreas”, disse a secretária.