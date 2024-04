Idoso é preso por estupro de vulnerável em Paraíba do Sul

Um idoso de 61 anos foi preso na tarde de terça-feira (16) por policiais civis e militares, por estupro de vulnerável, na Estrada São Francisco de Assis, no bairro Eldorado, na zona rural de Paraíba do Sul. Contra ele havia um mandado de prisão condenatória expedido pela Justiça, com condenação de 16 anos por estupro de vulnerável e ameaça.

O crime aconteceu em 2013 e a vítima era criança na época.

O idoso foi levado pra a Delegacia de Polícia da cidade, onde o mandado foi cumprido. Ele vai ser encaminhado nesta quarta-feira (17) ao sistema prisional do estado.