Falta pouco! Voltaço viaja para estreia na Série C

Está chegando a hora do Volta Redonda estrear na Série C do Campeonato Brasileiro. Após 38 dias de intertemporada, o Esquadrão de Aço fez o seu último treino no CT Oscar Cardoso na manhã desta quinta-feira (18). Agora, a equipe comandada por Rogério Corrêa segue para o Rio de Janeiro, onde, amanhã pela manhã, embarca para Belém, no Pará. O Voltaço encara o Remo no sábado (20), às 17h, no estádio Baenão.

O técnico Rogério Corrêa falou sobre esse período de preparação para o Brasileirão e demonstrou confiança na equipe para voltar de Belém com os três pontos na bagagem.

“Apesar das dificuldades com lesões e dengue, nossa preparação foi muito boa. Conseguimos fechar essa semana com chave de ouro, com bons treinos e estamos preparados para essa estreia na Série C. Sabemos que será um jogo muito difícil, um jogo pesado por conta da chuva, mas estamos preparados para fazer uma grande partida e conseguir os três pontos”, disse o treinador. (Foto: Divulgação)