Outra carga superdimensionada passa pela Dutra no Sul Fluminense

A Polícia Rodoviária Federal está realizando uma escolta a mais uma carga superdimensionada que passa pela Via Dutra, no trecho que corta o Sul Fluminense. Desta vez, o veículo saiu de Taubaté (SP) e tem como destino o porto do Rio, onde o objeto transportado – uma peça para plataforma de petróleo -, será colocado para embarcar em um navio.

De acordo com a PRF, a escolta teve início no km 306, em Resende. A previsão é levá-la até o km 264, perto da entrada do bairro Roma, em Volta Redonda. Lá, ela aguardará para se deslocar até Caiçara, no km 233, em Piraí, para descer a Serra das Araras de noite pela pista de subida.

Todo o conjunto possui 18 metros de comprimento, cinco de altura e 7,60 de largura, totalizando 38,4 toneladas.