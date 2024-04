Duas mulheres ficaram feridas em um acidente no início da noite da quinta-feira no km 478 da Rio-Santos (BR-101), no bairro Camorim Pequeno, em Angra dos Reis. Elas estavam em uma motocicleta que colidiu com um ônibus.

As vítimas foram socorridas pelos bombeiros e levadas ao Hospital Municipal da Japuíba. Segundo os socorristas, elas tiveram ferimentos graves. (Foto: Redes sociais)