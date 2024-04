Butantan faz coleta de aranhas na INB em Resende para produzir soro

A Fábrica de Combustível Nuclear (FCN) da Indústrias Nucleares do Brasil em Resende recebeu nesta semana representantes do Instituto Butantan para uma coleta de aranhas-armadeiras na unidade. Desta espécie é desenvolvido o soro anti-aracnídeo distribuído aos estados pelo Ministério da Saúde. O apoio à atividade do instituto é um trabalho previsto no contrato de manutenção do Programa de Recuperação Ambiental da FCN.

De acordo com a bióloga Rosana Martins, a parceria entre a INB e o Butantan contribui, além da produção do soro, para diminuir a quantidade de aranhas ao redor da fábrica, mantendo o equilíbrio do meio ambiente.

O pessoal do Butantan ficou em Resende entre segunda (15) e quinta-feira (18). Uma bióloga do instituto fez uma palestra sobre animais peçonhentos para os empregados e terceirizados. Foram abordados reconhecimento e biologia dos animais, acidentes e como preveni-los, assim como formas de coleta dos animais peçonhentos.

O Instituto Butantan é o principal produtor de imunobiológicos do Brasil. As atividades de desenvolvimento tecnológico na produção de insumos para a saúde estão associadas basicamente à produção de vacinas, soros e biofármacos para uso humano. (Foto: Divulgação)