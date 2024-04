Operação Foco recebe novas viaturas operacionais

Ao todo foram entregues oito novos veículos que já estão atuando nos Postos de Controle Fiscal

Nesta quinta-feira (18) foi realizada a entrega de oito novas viaturas operacionais para o Programa Operação Foco Divisas, da Subsecretaria Especial de Controle de Divisas. Os veículos, todos com giroflex e sirenes, já estão haptos a serem usados nos Postos de Controle Fiscal (PCF).

“A entrega desses veículos é de suma importância para o nosso programa. Nossos agentes atuam diuturnamente nas divisas do nosso Estado, combatendo ilícitos penais e administrativos, principalmente no que tange os crimes fiscais. As novas viaturas chegam em boa hora para corroborar com o crescimento do nosso trabalho”, explicou o Subsecretário Especial de Controle de Divisas, Coronel PM Eduardo Vaz Castelano.

As novas viaturas já estão em pleno funcionamentos nos postos da Operação Foco. A aquisição dos veículos faz parte do plano de expansão do patrulhamento da Operação Foco Divisas.

Integração

Ligada à Secretaria de Estado da Casa Civil, a Subsecretaria Especial de Controle de Divisas atua de forma integrada com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), combatendo crimes de sonegação fiscais nas divisas do Estado de Rio de Janeiro e em toda a Região Metropolitana.

São cinco postos fixos localizados em pontos estratégicos, como Nhangapi-Itatiaia, Mato Verde-Campos dos Goytacazes, Comendador Levy Gasparian, Timbó-Itaperuna e Angra dos Reis, além das ações volantes.