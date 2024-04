Família procura filho desaparecido em Volta Redonda

Uma família está procurando pelo paradeiro de um homem de 27 anos que não é visto desde a última quarta-feira (17) em Volta Redonda. Augusto Kalil Mendes Júnior é morador do Ingá II, no bairro Santa Cruz, e havia acabado de ser contratado pela CBSI, empresa terceirizada da CSN.

O registro foi feito na tarde deste domingo (21) por Sonia da Silva Batista, mãe de Augusto. O filho trabalha como padeiro e havia sido contratado pela terceirizada no último dia 8. O início dos trabalhos de Augusto na empresa foi na terça-feira (16), mas já no dia seguinte, por volta das 17h, ele não apareceu para trabalhar, ainda de acordo com a família.

Uma moradora contou à família que viu Augusto saindo de casa neste horário. Qualquer informação sobre o paradeiro do homem pode ser passada ao telefone da mãe pelo 024 99306-6708 (Sônia) ou da irmã 99312-5454 (Eduarda).