Parlamentar acompanhou as primeiras ações junto com representantes do DNIT e da empresa responsável pelo trabalho na tarde de segunda-feira, dia 22

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) acompanhou o início do serviço de manutenção na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda, na tarde de segunda-feira, dia 22. O parlamentar conversou com representantes do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e da empresa RJR Engenharia, que ganhou a licitação para executar o trabalho.

Toda extensão da Rodovia do Contorno, que liga a Rodovia Lúcio Meira (BR-393) à BR-116, a Via Dutra, com pouco mais de doze quilômetros, vai receber os serviços de recuperação asfáltica, reforço na sinalização horizontal, roçada na vegetação às margens da pista, além de limpeza das sarjetas para evitar obstrução da passagem das águas pluviais. O mesmo trabalho será estendido para o trecho urbano da BR-393 entre Volta Redonda e Barra Mansa, também sob administração do DNIT.

“A manutenção da Rodovia do Contorno é uma luta antiga nos nossos mandatos no legislativo. Viemos relatando, periodicamente, ao DNIT, que em poucos anos de uso a pavimentação ficou em péssimo estado, provocando muitos acidentes, inclusive com mortes. Ressaltamos também que a rodovia precisa de manutenção constante para garantir a segurança de motoristas que trafegam pela via e moradores dos condomínios em suas margens. Vamos seguir acompanhando o serviço”, afirmou Jari, agradecendo à Superintendência Regional do DNIT no Estado do Rio que está sempre aberta ao diálogo e faz uma demonstração de comprometimento com o início dos serviços de manutenção na Rodovia do Contorno.