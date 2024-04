O Volta Redonda FC anuncia, na tarde desta terça-feira, dia 23, a contratação do meia Patrick Machado, o PK, que estava no Brusque-SC e disputou o Campeonato Carioca pelo Audax-RJ. Aos 25 anos, o atleta chega por empréstimo ao Esquadrão de Aço até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro, com opção de compra.

Formado nas categorias de base do Grêmio, PK tem passagens por Criciúma e Brasil de Pelotas. Também atuou no futebol português pelo Santa Clara e pelo B-SAD.

Em 2023, PK atuou pelo Brasil de Pelotas no Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil e no Brasileirão Série D. Foram quatro gols em 17 partidas. Na atual temporada, foi o destaque do Audax-RJ, disputando seis partidas, todas como titular.

Canhoto, com passe e drible como principais características, o meia iniciará os treinamentos com os companheiros na atividade de amanhã, no CT Oscar Cardoso.