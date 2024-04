Inscrições começam na próxima sexta-feira (26). Aprovados terão direito a bolsa-auxílio de R$ 1,2 mil, além de auxílio-transporte, e atuarão na STMU e no IPPU

A Prefeitura de Volta Redonda abre a partir da próxima sexta-feira (26), pela internet, inscrições para processo seletivo com sete vagas para bolsistas estagiários de Arquitetura e de Engenharia Civil, que irão atuar na Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) e no IPPU-VR (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda). Os estagiários aprovados e convocados terão direito a bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 1.270,80, além de auxílio-transporte de R$ 141,20.

Serão quatro vagas para o IPPU, sendo três para estagiários de Arquitetura e uma para Engenharia Civil; e três vagas para a STMU: duas para Arquitetura e uma para Engenharia Civil. A carga horária do estagiário será de 30h semanais.

Dentre as atribuições o estagiário de Arquitetura deverá prestar auxílio na área de arquitetura e urbanismo, aprimorando seus conhecimentos para obter experiência prática e profissional a partir de atividades como: levantamento de materiais em planta, visita de obras como auxilio à fiscalização; realização de cálculos em projetos; auxiliar em todas as etapas no desenvolvimento de projetos arquitetônicos: urbanísticos e sistema viário; auxiliar na elaboração de memoriais descritivos; entre outras atividades.

O estagiário de Engenharia Civil terá como atribuições: auxiliar no planejamento e acompanhamento das obras civis; na elaboração de orçamentos e no controle de custos; no desenvolvimento e acompanhamento de cronogramas; na elaboração de croquis; auxiliar no levantamento de dados de campo, no acompanhamento de desempenho da mão de obra, no controle dos materiais, na utilização de equipamentos e insumos; gerar relatórios e planilhas de acompanhamento e controle; entre outros.

Requisitos

Para participar do processo seletivo os candidatos deverão preencher alguns requisitos básicos. Tanto para as vagas de Arquitetura quanto para as de Engenharia Civil, é preciso ter concluído o 3º ano ou 6º período do curso escolhido em instituição de nível superior conveniada com o Município; estar matriculado e cursando um dos períodos subsequentes da graduação.

Inscrições

Os interessados terão até o dia 3 de maio para fazer a inscrição pelo site voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico. O candidato deverá preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição, indicar a vaga a que concorre, (assinalando a situação de ampla concorrência, de pessoa com deficiência ou de cotas para negros), confirmar os dados cadastrados e enviar pela Internet. Quem tiver dificuldade de acesso à internet poderá realizar a inscrição na Subprefeitura, localizada na Avenida Antônio de Almeida, nº 46, bairro Retiro, em dias úteis, das 8h30 às 17h. Outras informações e o edital completo do processo seletivo estão disponíveis no site voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico.