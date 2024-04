O Volta Redonda iniciou a venda de ingressos para a partida diante do Floresta, pela 2ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo será no próximo domingo, dia 28, às 19h30, no estádio Raulino de Oliveira.

Os ingressos para a partida já estão sendo comercializados nos pontos de venda antecipada. Nas bilheterias, o torcedor poderá retirar a entrada no domingo, a partir das 17h.

A diretoria do Voltaço está realizando uma promoção para quem adquirir, nos pontos de venda antecipada e na bilheteria, ingressos para o setor azul. No ato da compra, o torcedor que estiver vestindo uma camisa do Volta Redonda ou qualquer camisa nas cores amarelo e preto, vai pagar meia-entrada (R$20,00).

Pontos de venda antecipada (até sábado, dia 27):

– Loteria Meia-Meia (Aterrado)

– ⁠Drogarias Povão (Vila e Amaral Peixoto)

– ⁠Empório Brasil (Retiro)

Bilheteria do Raulino (apenas no domingo, dia 28, das 17h até o intervalo):

– Volta Redonda: setor azul

– ⁠Floresta: setor laranja

Gratuidade:

– Apenas no domingo, dia 28, a partir das 17h no setor azul