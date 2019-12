Resende recebe R$ 15 milhões do estado para investir na saúde

Secretaria de Estado de Saúde assina termo de cooperação com a prefeitura para realização de obras e compra de equipamentos

A Prefeitura de Resende vai receber em breve R$ 15 milhões vindos do governo do estado, através da Secretaria de Estado de Saúde (SES), para investir em obras e compra de equipamentos para unidades de saúde da rede municipal. O termo de cooperação foi assinado nesta quarta-feira, 18, no Palácio Guanabara, com Resende e outras 75 cidades. As reformas e aparelhamento devem respeitar os projetos e os cronogramas apresentados pelos municípios à Secretaria de Estado de Saúde. Após a conclusão das obras, por exemplo, as prefeituras também devem enviar a prestação de contas. Dentro do convênio, cabe ao estado providenciar o repasse de recursos.

– Temos de agradecer muito ao governador Wilson Witzel pela liberação destes recursos, que vão possibilitar melhor atendimento a milhares de pessoas em todo o estado. Aqui em Resende, temos a garantia de que com essa verba poderemos avançar ainda mais na estrutura da saúde que oferecemos à nossa população. Já fizemos muita coisa, mas sabemos que ainda temos muitas dificuldades para vencer e com essa parceria isso será possível – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz, que esteve na assinatura do convênio.

O prazo de vigência do termo é de 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mas como os projetos já estão adiantados, em Resende a expectativa é que os recursos se transformem em melhorias efetivas o mais rápido possível. Com o dinheiro em caixa, por exemplo, a prefeitura vai reformar e construir novas Unidades Básicas de Saúde, alcançando 16 comunidades diferentes da cidade entre bairros e distritos. Além disso, duas novas Academias da Saúde serão construídas. Da mesma maneira, o CCZ também será beneficiado.

Parte dos recursos será destinada para o Hospital de Emergência, que vem recebendo uma série de melhorias. Com o dinheiro liberado e em caixa, a Prefeitura vai reformar a lavanderia, bem como ampliar e renovar o Centro Cirúrgico. A Enfermaria também será remodelada e ampliada, assim como o hospital terá uma nova cobertura. A prefeitura também vai investir na UPA. “Investiremos na atenção básica, no hospital e na UPA. A proposta é melhorar a rede de uma maneira geral. Esse recurso é exclusivo para obras e compra de equipamentos”, disse o prefeito.