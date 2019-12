Acidente deixa duas pessoas mortas e outras feridas em Paty do Alferes

Um acidente ocorrido na noite desta sexta-feira deixou duas pessoas mortas e outras duas feridas, no km 60 da RJ-125, no bairro Arcozelo, em Paty dos Alferes. Morreram no local Luiza Rosa da Silva, de 10 anos, e Daniele Barros Galvão, de 37. Ana Carolina Costa da Rosa, de 34 anos, e , Carol Galvão Coutinho, de 12, socorridas com ferimentos graves em um hospital de Miguel Pereira. Elas tiveram ferimentos graves.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a motorista perdeu o controle do carro em uma curva, capotando numa ponte.