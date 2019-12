Médica morre atropelada na Dutra, em Piraí

A médica Laura Loureiro, de 28 anos, morreu atropelada na madrugada deste sábado no km 241, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Piraí. Segundo informações, o carro da médica teria dado defeito. Ela saiu do veículo quando foi atingida por outro veículo. Ela morreu no local do atropelamento.

Laura deixa uma filha, de 3 anos. Ela morava no Rio de Janeiro. Laura se formou no UniFoa (Centro Universitário de Volta Redonda) e trabalhava no Posto de Saúde do bairro Roma. O corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal), no bairro Três Poços, em Volta Redonda. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Piraí.