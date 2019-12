Um incêndio ocorrido na tarde desta segunda-feira consumiu uma casa localizada na Rua 1, no bairro Santa Rita de Cássia, em Barra Mansa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu apagar o fogo, mas informaram que o interior da residência foi totalmente atingido. Segundo os bombeiros ninguém estava na residência.

A casa fica perto de um posto de saúde que está para ser reaberto e também do DPO (Destacamento de Policiamento Ostensivo) do bairro. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.