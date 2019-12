PRF flagra mais um motorista com CNH suspensa na Dutra

A Equipe da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal estava realizando fiscalização relativa Operação Ano Novo (RODOVIDA), por volta das 22 horas, de domingo, quando abordou um veículo Honda Fit com placa de São Paulo, na altura do km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, em Piraí.

Ao verificar a documentação foi constatado que o condutor do veículo estava com o direito de dirigir suspenso, caracterizando crime de trânsito de violar a suspensão de dirigir. Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO), tendo o motorista assinado termo se comprometendo a comparecer ao Jecrim quando for intimado, sendo liberado para responder o processo em liberdade.

O veículo foi liberado para ser conduzido pelo passageiro que estava com a CNH regularizada.