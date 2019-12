PRF prende homens com aves silvestres na Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ronda por volta das 20h10min, de domingo, durante Policiamento Ostensivo Dinâmico (POD) abordou um veículo VW Gol, vermelho, com placa de Volta Redonda, no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Em seu interior havia três ocupantes, o condutor, de 52 anos, e dois passageiros de 30 e 45 anos. Durante revista no interior do veículo foram encontradas gaiolas com oito aves silvestres da espécie “Saltador Similis” (trinca-ferro), sendo transportadas em más condições e materiais para captura das aves. Os homens alegaram que as aves foram capturadas em Quatis.

Os homens foram presos por crime ambiental e a ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Polícia, de Barra Mansa. Além do crime ambiental, o licenciamento do veículo está vencido desde 2013, sendo o veículo removido para o pátio da PRF, em Floriano.