Cantor sertanejo morre no palco durante show no Paraná

O cantor sertanejo Juliano Cezar, de 59 anos morreu na noite desta terça-feira (30), durante um show na cidade de Uniflor no Paraná. Juliano estava cantando quando sofreu o infarto e caiu no palco. Imagens do show mostram o cantor caindo no palco. Pouco antes se tem a impressão que Juliano sentiu fortes dores. De acordo com amigos do cantor sertanejo, ele chegou a ser socorrido em um posto médico perto do local do evento. Houve várias tentativas de reanimação, porém sem sucesso.

O velório está ocorrendo na cidade de Ribeirão Preto (SP), onde o cantor morava há mais de 25 anos. O corpo será transladado para a cidade natal do cantor, em Passos (MG). Juliano Cezar era casado e não tinha filhos. O corpo será velado e sepultado em Passos (MG), cidade natal do cantor.

O cantor começou a carreira em 1985 despontando com a música “Não aprendi dizer adeus”, de Joel Marques, posteriormente gravada por Leandro e Leonardo.