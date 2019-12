Volta Redonda investiu mais de R$ 9 milhões nas escolas em 2019

Obras de melhorias nas unidades foram realizadas durante todo o ano

Durante o ano de 2019, a Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria de Educação (SME), realizou a reforma de 56 unidades escolares do município. As obras de melhorias incluíram acessibilidade, reforma geral e revitalizações. Além disso, a população recebeu uma nova creche 100% integral, no bairro Vila Rica / Tiradentes. Ao todo, 40 unidades já estão com as melhorias concluídas, outras oito serão iniciadas em 2020 e oito ainda estão com obras, totalizando mais de R$ 9 milhões em investimentos.

“Nosso objetivo era melhorar as escolas do município, propiciando um ambiente mais agradável aos nossos alunos. A expectativa era de reformar ou revitalizar 50 unidades escolares, superamos essa margem e atingimos 56 escolas. Além disso, entregamos uma nova creche em fevereiro e em 2020 vamos entregar mais uma para a população de Volta Redonda, ambas no sistema de tempo integral”, disse o prefeito Samuca Silva.

Uma obra muito aguardada pela comunidade escolar também foi retomada este ano: a do Centro Municipal de Educação Infantil Branca de Neve, no bairro Volta Grande III, cujas obras estavam paradas desde 2016. Serão mais de R$ 842 mil investidos na unidade escolar, que vai passar a atender 480 crianças. A expectativa é que a reforma dure aproximadamente cinco meses.

O prefeito Samuca Silva destaca que a obra estava parada desde dezembro de 2016, quando a empresa decretou falência e abadonou os trabalhos. “O processo ficou paralisado devido aos gastos que a prefeitura precisou arcar com o decreto de falência da empresa. Nossa gestão se comprometeu em melhorar as unidades escolares de Volta Redonda e está promovendo mais esta conquista”, acrescentou.

Outra unidade que começou a ser reformada neste ano foi a Escola Municipal Professora Marizinha Félix, no bairro Vila Rica/Três Poços. A obra beneficiará cerca de 500 alunos da unidade e conta com investimento de R$ 563 mil. A reforma contempla o reforço estrutural da escola, troca de pisos e pintura das salas de aula, direção, secretaria, sala dos professores, biblioteca, auditório e banheiros, além de reparo na rede elétrica e hidráulica, revitalização da fachada, pátio externo e quadra e a reforma geral do refeitório e cozinha. A obra também prevê a construção de um depósito e a execução do projeto de combate ao incêndio e pânico.

Para a secretária de Educação, Rita Andrade, todas essa melhorias nas unidades escolares vão proporcionar mais conforto e segurança aos alunos da rede municipal. “Essas reformas visam melhorar ainda mais a qualidade do ensino de Volta Redonda, proporcionado um ambiente agradável e seguro para o desenvolvimento dos nossos alunos. A equipe é comprometida com a educação do município e sabemos da importância de se ter um espaço harmônico para a aprendizagem. Foi um ano de muitas melhorias e conquistas, inclusive aumentamos em quase quatro vezes o número de turmas de tempo integral nas creches desde 2017. Antes o município contava com 16 turmas e hoje o número subiu para 52, e a previsão para 2020 é de 63 turmas em período integral”, declarou a secretária.

Nova creche 100% integral será entregue em fevereiro

A construção do novo espaço educacional no bairro Retiro já está sendo finalizada e tem previsão para ser entregue em fevereiro. O investimento é de mais de R$ 1,4 milhão na nova unidade, que vai atender 100 crianças já no início do ano letivo de 2020. Esta será a segunda creche totalmente em tempo integral entregue à população da cidade de Volta Redonda. A nova creche, localizada na Avenida Sávio Gama, vai contar com cinco salas de atividades, uma sala multiuso, dois sanitários infantis com área para banho, solários, área para amamentação, fraldário com depósito, sala de professores/reuniões, sala de administração, banheiros acessíveis, cozinha, despensa, área de higienização, lactário, copa para funcionários, lavanderia, rouparia, vestiário para funcionários, jardim/horta, calçada, pátio coberto, refeitório e playground.