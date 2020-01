Mariane Pilate, de 26 anos, vítima de um acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira, quando a caminhonete que estava sendo dirigido pelo seu marido bateu na traseira de um caminhão na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda.

A vítima seria de Carangola (MG) e viajava com o marido, de 32 anos, e a filha, de 2 anos. Ela foi socorrida com graves danos no crânio devido à batida. (Foto: Polícia Rodoviária Federal)