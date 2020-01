Motoqueiro fica gravemente ferido na RJ-155 (BM-Angra)

Um motociclista, que não teve a identidade revelada, sofreu um grave acidente no início da tarde desta sexta-feira, por volta das 12 horas, na RJ-155 (ligação Barra Mansa-Angra dos Reis) em Rio Claro. O acidente ocorreu a poucos quilômetros de Rio Claro. A moto, que seguia sentido Barra Mansa, colidiu com um caminhão que vinha em sentido contrário. Com o impacto a moto caiu em um matagal. Chovia no momento do acidente.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e levou a vítima para a Santa Casa de Misericórdia, de Barra Mansa. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde da vítima. O trânsito ficou congestionado até o resgate do condutor da moto.