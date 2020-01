‘Orgulho de Volta’ entrega mais uma benfeitoria para a população de VR

Nova bomba de abastecimento do bairro Ponte Alta já está funcionado e a melhoria vai atingir mais de mil moradores da localidade

A prefeitura de Volta Redonda, através do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), entregou nesta quarta-feira, dia 08, mais uma benfeitoria para a população no oitavo dia do ‘Programa Orgulho de Volta’. Desta vez, os beneficiados foram os moradores do bairro Ponte Alta, que há mais de um mês conta com uma nova bomba de água que abastece o local, assim sanando um problema antigo dos moradores.

“Há anos os moradores dessa região sofrem com falta de água em suas casas. E neste período de verão, quando o consumo é maior, a população desta área precisava sempre de caminhão pipa. Após a instalação desta bomba, esse problema foi solucionado. Esse é mais um dos diversos investimentos que a gestão vem realizando na cidade”, contou o prefeito Samuca Silva.

O programa ‘Orgulho de Volta’ prevê a entrega de um investimento por dia para a população de Volta Redonda durante todo o ano. Segundo o presidente da Associação de Moradores do bairro Mangueira, David Neto, desde dezembro nenhum carro pipa foi solicitado à equipe do Saae.

“Esse era um problema antigo que os moradores da parte de cima enfrentavam. Queria agradecer o comprometimento da equipe do Saae em solucionar esse transtorno que sempre tivemos aqui nessa região, principalmente nas Ruas Rui Silveira Henrique e Adalberto de Souza. Isso vai melhorar nossa qualidade de vida”, explicou.

O presidente do Saae-VR, José Geraldo Santos, o Zeca, destacou que a bomba vai beneficiar mais de mil pessoas na região. “Queríamos dar dignidade e qualidade de vida para toda essa população. Ontem começamos a obra no bairro São Luiz, onde tem uma demanda grande. Em breve, vamos iniciar uma obra histórica na Rua Miguel Couto, no Jardim Amália com mais de 330 metros de rede. E muitas outras virão para melhorar ainda mais nossa cidade”, disse.

A programação da semana do programa ‘Orgulho de Volta’ ainda inclui:

Investimento: Centro Especializado Odontológico Materno Infantil

Data: Quinta-feira (09/01)

Hora: 11h

Local: Eucaliptal

Investimento: Sala de ultrassonografia no Centro de Imagem Municipal

Data: Sexta-feira (10/01)

Hora: 11h

Local: Estádio Raulino de Oliveira, Jardim Paraíba

Investimento: Quadra Poliesportiva

Data: Sábado (11/01)

Hora: 11h

Local: Rua Deolindo Miguel, s/nº, bairro Fazendinha

Investimento: Melhorias e Revitalização de Raia de Malha

Data: Domingo (12/01)

Hora: 10h

Local: Avenida Francisco Antonio Francisco com Avenida Professora Gloria Roussim Guedes, bairro Açude I