Comandante do 28º BPM processará hotel por incidente

A tenente-coronel Luciana Rodrigues, comandante do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar), sediado em Volta Redonda, decidiu processar um hotel de Teresópolis, na Região Serrana do estado. Na quinta-feira, o filho dela, de 11 anos, foi ferido na barriga e arranhado no rosto por outro menino da mesma idade, durante uma recreação no Le Canton.

O filho da militar não se machucou gravemente, mas, além de receber um curativo no próprio hotel, foi levado por ela a um hospital da cidade, onde foi registrado um Boletim de Atendimento Médico (BAM).

Tão surpresa com o ocorrido, Luciana se disse ainda mais indignada pelo fato de a gerência do hotel ter se eximido de qualquer responsabilidade pelo fato de a agressão ter sido praticada por um hóspede. “Nem um pedido de desculpas em nome do hotel recebi”, disse a militar.

De férias no batalhão, a coronel levou os filhos ao hotel por causa da programação de recreação, entre as quais um jantar para as crianças apenas com os recreadores.

– Meu filho se sentou com outras crianças à mesa de um dos refeitórios do hotel. Um garoto sentado ao lado dele se incomodou com o braço do meu filho e empurrou o braço. Meu filho empurrou de volta, porém, o outro garoto pegou um garfo e espetou várias vezes a barriga do meu filho. Nesse momento, nenhum adulto do hotel presenciou – contou Luciana.

Segundo ela, o menino conseguiu tirar o garfo da mão do outro, que não parou e arranhou seu rosto.

– Ele disse ao meu filho: “Podia ser pior”. E saiu correndo – contou Luciana. O filho dela, chorando, procurou a recreadora, sendo então levado à enfermaria do estabelecimento. “Fui chamada em seguida”, disse a comandante, questionando: onde estava o responsável pela atividade? O lugar estava aberto, com facas, garfos e coisas quentes. Tinha gente, sim, só que não estavam prestando atenção nas crianças”, podia ter sido muito sério”.

Desde o início da tarde o FOCO REGIONAL tenta ouvir o hotel sobre o incidente, procurando os canais disponíveis para contato informados em sua na página na internet, inclusive pelo número de WhastApp indicado para falar com um atendente. Até o momento desta publicação, não havia conseguido. Se o estabelecimento se manifestar, sua posição será publicada. Foco Regional/Fernando Pedrosa