Polícia apreende suspeito no Condomínio Ingá I, no Santa Cruz

Policiais militares receberam uma denúncia na tarde de quinta-feira, por volta das 10h15min, sobre o tráfico de drogas que estava ocorrendo no Conjunto Habitacional Ingá I, localizado na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

Os agentes foram até o local onde encontraram no apartamento, dentro de um guarda-roupa R$ 2,3 mil. Ao ser indagado sobre a origem do dinheiro o suspeito não soube informar. Ele foi encaminhado à 93ª DP para averiguação.

Após apreciação da autoridade policial, ele foi autuado por associação ao tráfico de e o dinheiro ficou apreendido. O suspeito foi liberado em seguida.