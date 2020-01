Polícia Militar apreende suspeito com arma de brinquedo na Vila

Policiais militares foram acionados por volta das 16 horas, de quinta-feira, pelo Ciosp (Centro de Integrado de Operação de Segurança Pública) para verificar uma denúncia sobre um suspeito que estaria portando uma “arma”, na Rua 26, nas proximidades do Jardim dos Inocentes, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

Os agentes foram até o local e localizaram o homem. Com ele foram encontrados um simulacro (réplica) de pistola e oito folhas de cheques do Banco Itaú. O suspeito não soube explicar e que estaria fazendo com os cheques e o simulacro de pistola, caindo em várias contradições.

O homem não portava documento e foi levado para 93ª DP para apreciação do delegado de polícia.

Ele foi ouvido e liberado em seguida. Os cheques e a réplica de pistola foram apreendidos.