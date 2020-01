Deputado Alexandre Serfiotis garante mais de um milhão em recursos para o estado do Rio

Emendas correspondem somente ao mês de dezembro de 2019 e serão destinadas para as áreas de saúde, educação, infraestrutura e esporte

Nas últimas semanas, quatro cidades no estado do Rio de Janeiro receberam recursos apresentados pelo mandato do deputado federal Alexandre Serfiotis (PDS). A soma dos valores é de R$ 1.459.350,06.

Na área da Saúde, o município de Volta Redonda recebeu o valor de R$ 740.640,00 para a reforma das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos bairros Santa Cruz, Candelária e Açude 1. Já em Belford Roxo, a quantia foi de R$ 448.891,00. A verba também é destinada para a Atenção Básica em Saúde do município.

Para o município de Cantagalo, no Norte Fluminense, foi liberado o valor de R$ 78.840,00 para a obra de pavimentação da cidade. Outros valores ainda serão liberados futuramente, pois o orçamento total para a realização da obra é de R$ 400 mil.

Na área de Esporte e Lazer, Resende recebeu o pagamento da segunda parte para a construção da quadra poliesportiva do Parque Saúde, no bairro Cidade Alegria, que corresponde a R$ 190.979,06. Ainda será liberada uma terceira parte nos próximos meses para garantir a continuidade da obra que está orçada em R$ 500 mil.

“Atuamos em todo o estado e estamos sempre de portas abertas para receber as demandas dos municípios. Nosso compromisso é com a população e é sempre uma realização ver que nosso mandato pode proporcionar melhoria na qualidade de vida das comunidades com investimentos liberados por emendas apresentadas por nós”, concluiu Serfiotis.