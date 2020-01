PRF prende passageira de ônibus transportando drogas na Dutra

Uma passageira de um ônibus da Viação Águia Branca, linha São Paulo/Vitória (ES) foi presa no final da noite de terça-feira, por volta das 22h40min, durante fiscalização do Grupo de Operações com Cães da PRF (GOC) e da 7ª DEL PRF do Posto PRF, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, na descida da Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

Durante abordagem utilizando com cães farejadores, foram encontrados 24,5 tabletes de maconha (aproximadamente 24 quilos) distribuídos em duas bolsas com uma passageira de 45 anos.

Ela recebeu foz de prisão pelo crime de tráfico de drogas, sendo apreendidos os tabletes de entorpecente e a ocorrência encaminhada para a 94ª DP de Piraí.