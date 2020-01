PRF prende homem suspeito de saquear carga na Dutra, em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem na tarde desta quinta-feira, suspeito de haver saqueado vários sapatos que eram transportados por um caminhão que se acidentou no km 228, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Piraí.

O caminhão havia batido em na mureta que divide as duas pistas e tombou. Três homens chegaram e teriam ameaçado o caminhoneiro para saquear a carga. Eles chegaram a retirar parte dos sapatos e jogaram em um matagal do outro lado da pista, no sentido São Paulo, para ser recolhido pelo condutor do veículo VW Gol, usado pelos saqueadores.

O condutor do caminhão acidentado conseguiu informar à PRF que foi até o local e conseguiu abordar um dos suspeitos, que estava conduzindo o veículo Gol, com várias caixas de sapatos. A PRF deu voz de prisão e recuperou a carga saqueada. Os outros dois suspeitos não foram encontrados. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia, de Piraí.