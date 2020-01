Centro Odontológico da AAP-VR atende de 7 às 18 horas

O Centro Odontológico da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda está entrando em 2020 com diversas especialidades voltadas para os associados e também para o público em geral. O Odonto – como é conhecido – abre as 7h e encerra seu atendimento às 18h, com consultórios modernos e de fácil localização.

A unidade oferece diversos serviços, entre eles: atendimento em casos de urgência; profilaxia – limpeza dos dentes –; tratamento de doenças da gengiva, limpeza e prevenção; próteses totais ou removíveis, odontopediatria para crianças até 12 anos, prevenção e diagnóstico das doenças da boca, tratamento de canal, restaurações e clareamento dental, extrações dentárias.

A gerente administrativa, Tânia Casarim, disse que a meta para este ano é proporcionar um espaço onde o cliente – seja associado ou não – se sinta à vontade e tenha um atendimento de excelência.

Margarete Coutinho Guimarães, associada desde 2004, realizou o tratamento de periodontia, onde cuidou da gengiva e realizou uma limpeza nos dentes. Para ela, o resultado foi superpositivo. Ainda destacou a competência dos profissionais. Já o associado Mário Jorge Pires está sempre presente na unidade. “Utilizo sempre que preciso. Ótimo atendimento, profissionais competentes e funcionários muito atenciosos. Lá é nota 10”, afirmou.

O horário de atendimento da recepção é de 7h às 18h, sem pausa no horário do almoço. Fica na Rua 33, nº 51, Vila Santa Cecília – Volta Redonda, RJ. Telefone: 3343-5403.