Prefeitura de Resende entrega obras de revitalização da área de lazer

Inauguração será às 18h30, entre as ruas 15 e 16; a praça recebeu diversas melhorias após ser totalmente reformada e revitalizada

A Prefeitura de Resende entrega nesta sexta-feira, dia 24, a inauguração da

Área de Lazer Padre Gabriel Grolla, no bairro Cabral, a partir das 18h30. A nova praça fica localizada entre as ruas 15 e 16, próxima à Creche Municipal Favo de Mel.

O espaço, que estava abandonado, recebeu diversas melhorias com o programa da administração municipal ‘Revitaliza Resende’como a implantação do novo piso com blocos intertravados, alambrados, parque infantil, academia da Melhor Idade, quiosque com mesas e bancos. Além da iluminação da praça, com as lâmpadas de LED e acessibilidade, buscando garantir segurança e lazer para os moradores do bairro Cabral.

Serviço

Entrega das Obras de Revitalização da Área de Lazer Padre Gabriel Grolla no bairro Cabral

Dia: 24/01 (sexta-feira)

Horário: 18h30

Local: entre as ruas 15 e 16, bairro Cabral