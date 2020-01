Morre o sargento Marins do 28º BPM

Morreu no início da noite desta terça-feira, o sargento Marins, de 45 anos, lotado no 28º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Volta Redonda. Marins sofreu queimadura de primeiro, segundo e terceiro graus em 70% do corpo quando fazia uma manutenção em um jet sky em sua residência, no bairro Parque Mambucaba, em Angra dos Reis.

O acidente ocorreu em 15 de janeiro, quando ouve derramamento de combustível, seguido de incêndio e explosão. Ele estava fumando no momento do derramamento. Ele foi socorrido e levado para o Hospital da Praia Brava. Devido o seu estado de saúde, foi transferido para um hospital especializado no atendimento a queimados na Baixada Fluminense.

Marins foi um policial combatente e conceituado e muito respeitado em sua profissão.