Um ônibus da empresa de transportes Purim Turismo ficou avariado após o asfalto ceder e o pneu do ônibus ficar agarrado dentro de um buraco, na Rua São Francisco de Paula, no bairro Siderlândia, em Barra Mansa.

O incidente ocorreu por volta das 17h30min. Segundo informações da empresa, houve avarias no cano de descarga, pneu avariado e a lataria amassada. Apenas o motorista estava no ônibus no momento do acidente. O motorista não se machucou.