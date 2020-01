Polícia prende idoso com caminhonete com registro de roubo na Lúcio Meira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde desta quarta-feira, um idoso, de 71 anos, conduzindo uma caminhonete com registro de roubo no km 137, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Sapucaia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, três pessoas estavam no veículo. Durante fiscalização, os policiais verificaram que o chassi da caminhonete está com indícios de adulteração, e, após consultas nos sistemas de segurança, foi constatado que o veículo foi roubado em junho de 2018, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Ao ser indagado pelos agentes, o idoso disse que seu filho havia comprado a caminhonete em uma loja de veículos na cidade do Rio de Janeiro. O caso foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Sapucaia. (Foto: Divulgação)