Serfiotis consegue empenho para asfaltar Presidente Kennedy, em Barra Mansa

Recurso para a recuperação da Avenida Presidente Kennedy, em Barra Mansa, é empenhado

Parte do recurso foi indicação do deputado federal Alexandre Serfiotis

O recurso para a obra de recuperação da Avenida Presidente Kennedy na ordem de R$ 4.204.908,19 foi empenhado em dezembro e deve ser liberado em breve. Desse total, R$ 2 milhões foram destinados por meio de indicação do deputado federal Alexandre Serfiotis (PSD).

“Nosso trabalho em parceria com o município vem realizando muitas melhorias para Barra Mansa. Estamos trabalhando para a retomada das obras do Pátio de Manobras, além da realização da obra de recuperação da Avenida Presidente Kennedy. Essas duas obras vão impactar o município positivamente”, comentou Alexandre Serfiotis.

A Avenida Presidente Kennedy corta os bairros Ano Bom, Getúlio Vargas, Vale do Paraíba, Vila Delgado, até chegar ao Siderlândia, em Volta Redonda. No entorno da via vivem mais de 20 mil pessoas e ela é um dos principais acessos entre Barra Mansa e Volta Redonda. Cerca de 10 mil veículos trafegam por dia pela avenida, além de quase 20 mil usuários de ônibus.

“A Presidente Kennedy está entre as vias mais importantes de Barra Mansa e sabemos que esta é uma obra de infraestrutura fundamental para a cidade e vai beneficiar vários bairros, melhorando a qualidade de vida da população, trazendo mais investimentos para a localidade e gerando mais empregos, sem dúvida” destacou Serfiotis.

Reforço no transporte escolar

O deputado federal Alexandre Serfiotis anunciou o empenho do recurso no valor de R$ 199.940,00 para a aquisição de um ônibus do Programa Caminho da Escola, em Barra Mansa. Com o novo veículo as crianças que moram em áreas afastadas de suas unidades de ensino receberão em breve um transporte com melhor qualidade. “Nosso mandato está sempre de portas abertas para atender as demandas do município”, concluiu Serfiotis.