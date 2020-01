Polícia Militar é recebida a tiros no bairro Siderlândia

Policiais militares estavam em patrulhamento no final da manhã desta quinta-feira, por volta das 11h30min, quando perceberam três suspeitos de tráfico de drogas que correram para uma área de mata ao avistar a viatura policial, na Rua Duque Antônio de Paiva, no bairro Siderlândia, em Barra Mansa.

Quando os policiais militares se aproximaram da área de mata foram recebidas a tiros. Houve a troca de tiros e um suspeito foi preso. Os dois suspeitos conseguiram fugir. Após buscas na residência abandonada, onde os suspeitos estavam foram encontrados uma faca, um celular, duas dolas de maconha, duas munições de 38 (intacta), 500 gramas de pólvora e 13 miguelitos (preços retorcidos para furar pneus de carros caso haja perseguição).

A perícia esteve no local e foram identificados os suspeitos que fugiram na ação com dos policiais militares. O suspeito foi preso e levado junto com os materiais apreendidos à 90ª Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.