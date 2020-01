A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está acompanhando os trabalhos de transbordo da carga de cerveja do caminhão que tombou na última terça-feira, no km 274, da Rodovia BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), na Curva do Aterrado, em Barra do Piraí.

Outro veículo está no local para o transbordo da carga. No tombamento ninguém ficou ferido. O congestionamento chegou a quatro quilômetros.