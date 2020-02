Um homem, identificado apenas por Betinho, foi morto a tiros na manhã deste sábado, no Beco do Assad, no bairro Japuíba, em Angra dos Reis. A vítima levou vários tiros e foi atingido na calçada. A Polícia Militar ainda não tem informações sobre o que motivou sua morte.

O corpo será periciado e levado para o IML (Instituto Médico Legal), em Angra dos Reis.