Dois corpos, ainda não identificados, foram deixados no final da madrugada deste sábado, no meio da pista da Rodovia Rio-Santos, no bairro Sapinhatuba, em Angra dos Reis. Segundo informações preliminares os dois homens morreram numa ação de traficantes rivais.

A Polícia Militar já foi acionada. A rodovia foi fechada por alguns moradores com sofás e outros objetos. O trânsito está fechado no momento.