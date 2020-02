Policiais militares apreenderam na noite desta sexta-feira, 21 pinos de cocaína e R$ 57, na Rua Dom Pedro II, no bairro Vila Real, em Porto Real. Uma denúncia anônima levou os agentes até o local. Um suspeito ao ver a presença da viatura policial correu e entrou para sua casa.

Os agentes foram autorizados e entrar na casa e encontraram as drogas e dinheiro escondidos em uma garrafa de café. O suspeito foi apreendido e levado junto com as drogas para a delegacia de Polícia, de Porto Real.