Troca de comando nos batalhões da região (Resende e Volta Redonda)

Nesta sexta-feira foram feitas as mudanças nos batalhões do 28º BPM (sediado em Volta Redonda) e o 37º (sediado em Resende). Pela primeira vez na história dos dois batalhões, houve uma troca de comando entre as duas cidades.

A tenente-coronel Luciana Rodrigues, do 28º BPM (primeira mulher a comandar o 28ºBPM), deixou o batalhão de Volta Redonda e assumiu o 37º BPM. A comandante do 37º BPM, Andreia Ferreira da Silva, assumiu o comando do 28º Batalhão da Polícia Militar, em Volta Redonda.

Em uma solenidade que contou com várias autoridades, Luciana Rodrigues agradeceu aos policiais militares que foram fiéis ao seu comando e agradeceu a sua família (marido e filho), pelo trabalho exaltante que muitas vezes chegou em sua casa muito tarde. “Quero agradecer aos policiais que foram importantes no nosso trabalho e a imprensa. Agradeço muito e principalmente ao meu marido e filho que entenderam o fato de chegar mais tarde em casa procurando combater a criminalidade”, disse a ex-comandante do 28º BPM.

Estiveram presentes o deputado Federal Antônio Furtado, do prefeito de Quatis, Bruno de Souza (MDB), os vereadores de Volta Redonda Paulinho do Raio X, Rodrigo Furtado, Carlinhos Santana, representantes do Rotary (Volta Redonda) Anderson Silva, entre outros.

A nova comandante do 28º BPM Andréia Ferreira prometeu ser parceira da imprensa e da comunidade da região para combater a criminalidade. “Sei da nossa responsabilidade de assumir o novo batalhão. Quero contar com todos policiais e da população para que possamos desenvolver um bom trabalho. Conto todos para que possamos reduzir ainda mais a criminalidade da região”, concluiu a nova comandante.