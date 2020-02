Jovem é preso com arma e drogas no bairro Vila Brígida

A Polícia Militar prendeu na tarde desta sexta-feira depois de uma denúncia anônima, um jovem com uma arma e drogas na Rua Um, no bairro Vila Brígida, bem Barra Mansa. Uma denúncia anônima levou os agentes até o suspeito que estava saindo de sua casa quando deparou com os policiais. Ele tentou voltar para fugir, mas foi detido.

Durante abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o jovem. Na residência do suspeito os policiais militares encontraram uma espingarda, três munições e uma bolsa contendo 51 sacolés de cocaína e sete trouxinhas de maconha.

O suspeito foi levado para a delegacia de Barra Mansa, onde o caso foi registrado.