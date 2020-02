Policiais prendem mulher acusada de tentar vender o filho de quatro meses

Policiais da 141ª DP (São Fidélis), em conjunto com agentes da 146ª DP (Guarus) e da 53ª DP (Mesquita), prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (31/01), uma mulher acusada de tentar vender seu próprio filho de quatro meses de idade para um casal, na Baixada Fluminense.

Com base na informação de que teria havido a venda de uma criança pela mãe biológica, os agentes deram início às investigações e identificaram duas pessoas, sendo uma delas a intermediária e a suposta compradora da criança. A autoridade policial representou por medidas cautelares com base no inquérito policial instaurado para apurar os fatos.

A partir das informações de que a mãe da criança estaria querendo registrar a menor em nome de outra pessoa, em companhia da intermediária e do companheiro da compradora, os agentes detiveram as duas mulheres.

Os policiais localizaram a criança no município de Mesquita, com a integridade física preservada e atualmente encontra-se sob os cuidados do Conselho Tutelar. A mãe biológica foi autuada em flagrante delito pela prática de falsidade ideológica tentada.

A intermediária figura como envolvida, mas responderá no inquérito pela suposta venda.

As investigações prosseguem quanto ao casal pela prática do artigo 242 do Código Penal, bem como o inquérito inicialmente instaurado, agora com material probatório bastante robusto e com fortes indícios do delito tipificado no artigo do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Foto: Divulgação/Polícia Civil