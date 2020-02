Polícia Militar apreende arma no bairro Aterrado

Policiais foram acionados através do disque denúncia por volta das 9h20min, sobre suspeitos que estariam armados na Avenida Integração, no bairro Aterrado, em Volta Redonda (RJ). Os agentes abordaram um homem, de 38 anos, que estava junto com outros quatro suspeitos. Com eles nada foi encontrado de ilícito.

Porém foi encontrada uma camisa amarela com um simulacro de revólver em baixo do banco que os suspeitos estavam. Diante dos fatos todos foram conduzidos à 93ª DP para procedimentos. Após identificação todos foram liberados e o simulacro apreendido na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.