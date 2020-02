Policiais militares apreenderam no início da tarde desta terça-feira, uma grande quantidade de drogas, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Uma informação sobre o tráfico de drogas levou os agentes até o local. Um suspeito foi apreendido.

Equipes da Polícia Militar em buscas pela área de mata encontraram várias drogas dentro de um tonel que estava enterrado. Os entorpecentes e o suspeito detido foram conduzidos à 93ª DP para registro de ocorrência.