Policiais militares prenderam na manhã desta quarta-feira, um homem com uma sacola plástica dom drogas na Beira-Rio, no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda. A prisão ocorreu durante um patrulhamento de rotina. O suspeito ao perceber a presença dos agentes tentou descartar a sacola com as drogas.

O suspeito e as drogas foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Foto: Polícia Militar