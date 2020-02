Corpo de jovem desaparecido é encontrado no bairro Areal

O corpo do jovem, Igor Henrique da Silva, de 25 anos, que estava desaparecido foi encontrado na tarde desta quinta-feira, na localidade de Areal, em Volta Redonda. O jovem, que morava no bairro Jardim Belmonte, estava desaparecido desde domingo. O corpo foi encontrado depois de uma investigação. Ele estava enterrado em uma área de mata. O encontro teve ajuda de um drone que facilitou a localização do cadáver.

Segundo a polícia, o corpo estava sujo de terra e não foi preciso identificar se havia marcas de violência. Ele foi levado para o (IML) Instituto Médico Legal de Volta Redonda, onde será realizada perícia para saber a causa da morte. O caso foi registrado na delegacia de Polícia, de Volta Redonda.