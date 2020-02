PRF flagra motorista com drogas dirigindo na contramão na Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou na noite de quinta-feira, por volta das 21 horas, um motorista dirigindo um Fiat Palio, pela contramão no km 265, entroncamento da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira) com a BR-116 (Rodovia Presidente Dutra), em Barra Mansa.

Os policiais rodoviários federais perceberam o veículo quase alcançando a via principal com o risco de causar um acidente. Durante a abordagem os agentes perceberam que havia além do motorista, proprietário do veículo, um carona. Ao ser realizada revista pessoal foram encontrados dois pinos de cocaína com o motorista e uma bucha de maconha com o passageiro.

Os dois informaram que tinham adquirido as drogas em uma comunidade próxima. Diante das provas, foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO) por posse de droga para consumo, sendo as drogas apreendidas e os dois homens liberados.

Além do TCO, foram aplicadas as devidas multas por transitar pela contramão de direção em via de sentido único e por licenciamento atrasado, num valor total de R$ 586,94; tendo o veículo sido recolhido ao pátio pelo atraso do licenciamento e as drogas apreendidas para posterior destruição.