Turista estrangeiro é assassinado em Paraty

O lituano Adam Zindul, de 37 anos, foi amordaçado e morto a facadas na noite de quarta-feira, dentro de uma casa na região da Praia do Sono, em Paraty.

Quando os policiais chegaram o homem estava com as mãos amarradas em uma cadeira e o recinto com uma poça de sangue. Eles utilizaram gazes para amarrar os pés da vítima e lençol para prender os braços. A cabeça estava bastante esfacelada e amarrada com um tecido na cadeira.

A esposa, de 35 anos, de naturalidade brasileira, foi agredida a pauladas e teria sido estuprada pelos bandidos. A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Paraty. Segundo a unidade hospitalar, ela vai passar por avaliação ginecológica.

O corpo de Adam Zindul será levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Angra dos Reis. Um homem, de 37 anos, suspeito da morte do estrangeiro está prestando depoimento.