Vice-prefeita Fátima Lima realiza entrega de óculos para jovens e idosos

Somente este ano, a fábrica entregou mais de 60 pares de lentes. Outros 20 estão previstos para os próximos dias

Na manhã desta sexta-feira (07), a vice-prefeita de Barra Mansa Fátima Lima realizou mais uma entrega de óculos para alunos da rede pública municipal de ensino e à população idosa de baixa renda da cidade. Desde janeiro de 2020, foram entregues 61 óculos, outros 20 estão em fase de confecção, com a previsão de serem ofertados nos próximos dias. As lentes são produzidas pela Fábrica de Óculos, na Prefeitura.

Para adquirir os óculos, os estudantes são encaminhados pela direção da escola ao Centro de Especialidade Médica (CEM). Após a consulta com especialista, o próprio CEM envia o pedido das lentes para a Fábrica de Óculos. Já os idosos a partir dos 65 anos, devem se encaminhar até o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo de sua casa para a realização da primeira avaliação. Outra opção é comparecer ao setor de CadÚnico (Cadastro Único) no pátio da Prefeitura.

De acordo com a vice-prefeita Fátima Lima, os óculos influenciam no rendimento escolar das crianças. “A entrega de óculos é muito importante, porque ela influencia diretamente no ensino das nossas crianças. Elas, às vezes, têm o rendimento ruim na escola e através dos óculos conseguem evoluir. Nós vemos a importância desse projeto para população barra-mansense e é com muita satisfação que entrego os óculos para vocês”, disse Fátima.